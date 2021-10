Napoli vs Bologna: Insigne, Politano e Fabian in panchina

Tutto pronto per la sfida di questa sera tra Napoli e Bologna, posticipo del turno infrasettimanale relativo alla decima giornata di serie A. Gli uomini di mister Spalletti, superati dal Milan che ha giocato in anticipo, sono obbligati a vincere per tornare in vetta assieme ai rossoneri. Rispetto all’ultimo match dell’Olimpico il tecnico azzurro ha optato per una piccola rotazione per far rifiatare qualche giocatore che non si è mai risparmiato in questo primo scorcio di stagione. Dunque, notizie dell’ultim’ora danno in panchina Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz; al loro posto Elmas e Demme. Dovrebbe partire dalla panchina anche Politano che sarà sostituito dal messicano Lozano che assieme al macedone ed a Osimhen formerà il trio offensivo del Napoli. Nessuna rivoluzione, invece, nel pacchetto arretrato dove ritroveremo Ospina tra i pali, Koulibaly e Rrahmani centrali e Di Lorenzo e Mario Rui terzini di fascia.

Fonte: “Corriere dello Sport”