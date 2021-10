IL FISCHIETTO: Salernitana vs Napoli sarà diretta da Fabbri di Ravenna

Il derby campano Salernitana vs Napoli, valido per l‘undicesima giornata di serie A, in programma dopodomani 31 ottobre alle 18 allo stadio Arechi verrà diretta dal signor Fabbri di Ravenna. Il fischietto romagnolo sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Tegoni e Vecchi, dal IV Uomo Pezzuto e dagli incaricati in sala Var Banti e Alassio. Fabbri vanta sette precedenti con gli azzurri nei quali il Napoli ha raccolto due successi, quattro pari e una sconfitta. L’ultima sua apparizione risale alla partita Napoli – Cagliari terminata 1 – 1 del maggio scorso.