Salernitana-Napoli, torna il derby in Serie A dopo 73 anni: ospiti nettamente avanti, l’impresa di Ribery e compagni vale quasi dieci volte la posta

29 ottobre – Domenica speciale allo stadio “Arechi” di Salerno dove andrà di nuovo in scena un derby campano nella massima serie dopo ben 73 anni di assenza (nel 1998-99, quando la Salernitana giocò in Serie A, il Napoli era in B). Primo in classifica al pari del Milan, il Napoli sfiderà in trasferta una Salernitana reduce dal primo successo esterno stagionale a Venezia. Vista la netta differenza in classifica tra le due formazioni, per gli esperti di 888sport.it i ragazzi di Luciano Spalletti partono nettamente favoriti, in quota a 1,33. Sale invece a 5,40 il segno «X» mentre vale 9,60 volte la posta un clamoroso successo granata. Nonostante la difesa partenopea sia la migliore dell’intero campionato, con soltanto tre reti subite in dieci incontri, per i bookie è avanti il Goal, proposto a 1,83 contro l’1,93 del No Goal. In pole position per il risultato esatto c’è lo 0-2 a 7,00 mentre si gioca a 17 un pari per 2-2, con la vittoria di misura per 2-1 dei padroni di casa offerta a 21.