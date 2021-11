Benevento, Fabio Caserta: “Il Frosinone è forte in tutti i reparti, lo rispetiamo ma non temiamo nessuno””

Pronto a ritrovare punti preziosi il Benevento di Fabio Caserta. Avversario di turno il forte Frosinone. Ecco alcune dichiarazioni del tecnico sannita alla vigilia del match:

“Arriva una squadra forte e brava nel ripartire. Dovremo avere la giusta tranquillità e fare le cose che sappiamo e che proviamo durante la settimana. Il Frosinone è forte in tutti i reparti. Lo rispettiamo ma non temiamo nessuno. Improta si è aggregato al gruppo in questi giorni, ma non mi va di rischiarlo. Non ha il ritmo partita.

Il modulo conta per gli altri. Io guardo gli interpreti e valuterò chi sta meglio, cercando di scegliere la squadra migliore. Anche da chi subentra dalla panchina mi aspetto qualcosa di più. Se far rifiatare Calò lo valuterò, così come faccio per tutti gli altri. Tutte le difficoltà che dite che sta incontrando, io non le vedo. Se in ogni partita pensiamo di vedere sia lui che gli altri sempre al massimo, non è così.

Dove abbiamo sofferto è stato contro il Lecce, ma potevamo vincere al novantesimo. Con tutte le squadre contro cui abbiamo giocato c’è stata sempre la prestazione. E’ questo l’aspetto che guardo. La squadra sta facendo un percorso. Piano piano sta cercando di trovare una sua continuità.

Le gare vanno valutate nel suo insieme. Anche contro il Brescia abbiamo subito un gol su un errore individuale. Adesso dobbiamo guardare avanti e pensare gara dopo gara. La posizione ideale di Vokic è sotto la punta. Nel 4-3-3, per è una mezzala. Spero di avere Paleari dopo la sosta. Ha iniziato ad allenarsi da solo e poi inizierà a farlo anche con la squadra”.