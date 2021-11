Napoli, le ultime sulle condizioni di Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne e Victor Osimhen

Arrivano buone notizie dal centro d’allenamento del Napoli: Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne e Victor Osimhen si sono allenati con il resto del gruppo. Queste le ultime indicazioni in vista della sfida con il Verona di domenica.

Napoli: le ultime su Fabian, Insigne e Osimhen

Come accennato dunque, la buona notizia in casa Napoli arriva direttamente dall’allenamento odierno mattutino e riguarda la condizioni di Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne e Victor Osimhen. Tutti e tre i calciatori partenopei, assenti ieri sera contro il Legia Varsavia, si sono allenati in gruppi e dovrebbero dunque essere regolarmente a disposizione, e titolari, contro l’Hellas Verona. Spalletti potrà contare su di loro, pronto a proporli dal primo a discapito soprattutto di Lozano e Petagna, da capire invece se al fianco di Fabian ci sarà Anguissa o Demme.

Nessuna novità invece per per Kostas Manolas, allenatosi in maniera personalizzata sul campo, e Malcuit, protagonista di un lavoro personalizzato svolto in palestra. Entrambi dovrebbero non essere a disposizione.

Napoli: il report dell’allenamento

“Dopo il successo in Polonia, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 18 per la 12esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro il legia hanno svolto lavoro di scarico in palestra.

Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una fase iniziale di attivazione a secco e successivamente su circuito di agilità. Di seguito seduta tattica, partitina a campo ridotto e chiusura con esercitazioni su palle inattive. Osimhen, Fabian e Insigne hanno svolto l’intero allenamento in gruppo. Manolas personalizzato in campo. Malcuit ha svolto personalizzato in palestra”.