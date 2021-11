Il Napoli è il club che ha migliorato, di più, il suo rendimento rispetto allo scorso anno

Statistiche alla mano, notiamo che il Napoli di Spalletti è il club che ha migliorato di più il suo rendimento in campionato, rispetto all’ anno scorso. Primato in classifica, seppur in condominio col Milan,. difesa quasi imperforabile, con appena quattro reti subite in 12 gare, tra i migliori attacchi, non solo d’Italia ma d’Europa. Inoltre sono ben otto i punti in più in confronto alla stessa giornata di un anno fa., come la Fiorentina ed il Torino. Il Napoli, gestione Rino Gattuso, dopo un terzo del campionato aveva già subito quattro k o, mentre oggi, la casella delle sconfitte è ancora immacolata. In definitiva, con il tecnico di Certaldo al timone, allenatore navigato e molto bravo, gli azzurri hanno conseguito una nuova mentalità, quella vincente, coscienti delle loro grandi potenzialità. Non a caso, le otto vittorie di fila, ad inizio del campionato, rappresentano la prova della forza di questa squadra, dimostratasi finora assai competitiva per lottare per il titolo. Il pari col Verona di domenica al Maradona ha acceso qualche perplessità da parte degli addetti ai lavori però non credo affatto ad un campanello d’allarme, il pareggio con gli scaligeri che hanno battuto Juve, Lazio e Roma ci poteva stare, del resto non ha fatto meglio il Milan nel derby con i campioni d’Italia. Due risultati nulli che non hanno cambiato di una virgola la classifica. Con una retroguardia quasi perfetta e con un attaccante come il nigeriano, il gruppo di Spalletti non potrà che fare bene anche nel prosieguo di questo torneo, che alla ripresa, domenica 21 novembre si cimenterà a San Siro, contro l’Inter in un test molto probante da cui capiremo molte cose. Insomma i numeri del Napoli, fin qui, sono stati straordinari il che ci porta a dire che la formazione partenopea sarà protagonista fino alla fine, almeno questo è l’auspicio di milioni di tifosi azzurri.