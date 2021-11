IL FISCHIETTO: Spartak Mosca vs Napoli affidata al francese Turpin

La gara di Europa League Spartak Mosca vs Napoli, in programma mercoledì 24, in Russia, alle ore 16,30, è stata affidata al fischietto di nazionalità francese Clement Turpin, il quale avrà come assistenti di linea Danos e Gringore, mentre in veste di quarto ufficiale di gara ci sarà il connazionale Benoit Millot, infine, in qualità di addetti al Var, collaboreranno Letexier e Delurue, sempre arbitri d’oltralpe. Per la cronaca il fischietto transalpino vanta due precedenti con gli azzurri, il primo risale al 4-0 inflitto dagli azzurri all’Aek Solna, in Europa League, nella stagione 2012-13, nell’ unica grande serata di Edu Vargas. Il secondo, invece, è di qualche anno fa, nella partita di Champions League Salisburgo – Napoli, vinta dai partenopei per 3 a 2. Dunque si tratta di un arbitro che fa ben sperare.