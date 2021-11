Anguissa si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro. Il centrocampista azzurro ha iniziato l’iter riabilitativo”

Con questo comunicato, il Napoli annuncia l’ennesima tegola per Spalletti: dopo Osimhen, anche Anguissa out per infortunio muscolare. Restano da capire i tempi di recupero dell’ex Fulham.