Napoli: Lorenzo Insigne è rimasto a Napoli a svolgere lavoro differenziato, in palestra, per tenersi pronto per la Lazio

Come tutti sapranno il capitano del Napoli non è partito per la trasferta di Mosca, dove oggi pomeriggio, i suoi compagni se la vedranno con lo Spartak, per il penultimo turno del girone di qualificazione di Europa League e, ahimè, non sarà l’unica assenza. Lorenzo Insigne, ieri, al centro tecnico di Castel Volturno, non si è allenato col gruppo per la rifinitura in vista della partita di Coppa. Il numero 24 azzurro è rimasto a Napoli per svolgere terapie e lavoro differenziato, in palestra, a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro. Un turno di riposo, per motivi precauzionali non potrà che far bene al fantasista partenopeo, che potrà tornare disponibile per l’importante gara di campionato di domenica sera, contro la Lazio, al Maradona. Tuttavia le sue condizioni saranno valutate, giorno dopo giorno, per essere certi che il Magnifico abbia recuperato.