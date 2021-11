Playoff Mondiali, sorteggio agrodolce per l’Italia: pessimismo in quota, per i bookie azzurri fuori da Qatar 2022

ROMA – Prima la Macedonia, poi la vincente tra Turchia e Portogallo, in trasferta: l’urna di Zurigo ha riservato all’Italia di Roberto Mancini un sorteggio agrodolce, con il possibile incrocio con Cristiano Ronaldo prima di poter festeggiare l’approdo a Qatar 2022. In quota prevale il pessimismo: secondo i betting analyst di Goldbet, la qualificazione si gioca a 2,25, mentre la seconda assenza consecutiva ai Mondiali vale 1,60. Per i bookmaker la strada degli azzurri verso Qatar 2022 si annuncia decisamente in salita: qualora riuscissero a superare lo scoglio Macedonia, quindi, ci sarebbe il Portogallo di Cristiano Ronaldo a frapporsi tra l’Italia e il Mondiale, con la concreta possibilità di rimanere fuori dalla rassegna per la seconda volta consecutiva. RED/Agipro