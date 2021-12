Serie A. Primo anticipo del 17esimo turno, la Samp vince il derby della lanterna, notte fonda per i rossoblù

Si è giocato ieri sera allo stadio Luigi Ferraris di Genova il cosiddetto derby della lanterna tra il Genoa e la Sampdoria, valido come primo anticipo della diciassettesima giornata di serie A. ebbene i blucerchiati, non affatto condizionati dalle vicende societarie, hanno vinto nettamente per 3 a 1, mettendo in guai seri il Genoa. Per i rossoblù, ora, è notte fonda. Non è escluso un ennesimo ritorno in panchina del solito salvatore della patria, Ballardini. Le reti della Sampdoria sono state realizzate da Gabbiadini, Caputo ed un’autorete di Venheusden, mentre per i padroni di casa gol della bandiera di Mattia Destro. Oggi altri tre anticipi: aprirà il sabato calcistico il match tra Fiorentina e Salernitana alle 15, quindi alle 18 ci sarà Venezia -Juventus e infine in serata Udinese – Milan.

