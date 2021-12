F1, Verstappen campione ad Abu Dhabi: “A volte i miracoli accadono”

ABU DHABI – In un finale thriller, a prevalere è Max Verstappen. L’olandese prevale ad Abu Dhabi dopo un finale pazzo, battendo Hamilton e interrompendo l’egemonia del britannico: “Lewis è un pilota fantastico, un avversario straordinario, penso che tutti si siano divertiti. Ci sono stati momenti duri, ma fa parte dello sport, il Mondiale poteva andare da un verso o da un altro. Ovviamente si è nervosi in una giornata come quella di oggi, è una gara come tante ma l’esito poteva determinare la vittoria del Mondiale. Ce l’ho messa tutta anche quando non sembrava più possibile, ma a volte i miracoli accadono”, le parole a caldo di Max.