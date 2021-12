Serie A: Napoli-Empoli 0-1, un gollonzo di Cutrone stende gli azzurri

Brutto passo falso del Napoli che, nella 17a giornata di Serie A, cade in casa 1-0 contro l’Empoli, mancando la chance di agganciare il Milan in classifica e scivolando al quarto posto. La sfida del Maradona è decisa da un gol completamente casuale di Cutrone di nuca dopo un rinvio di testa di Anguissa al 70′. Azzurri sfortunati, per la traversa di Elmas (23′) e il palo di Petagna (72′) e per gli infortuni dello stesso macedone e di Zielinski.