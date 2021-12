Coppa Italia 2022: il Napoli, agli ottavi di gennaio, troverà la Fiorentina di Vlahovic

Ieri sera la Fiorentina ha eliminato il Benevento nella gara dei sedicesimi di finale della Coppa Italia edizione 2022, grazie al successo sofferto per 2 a 1. Le reti sono state realizzate in sequenza da Milenkovic e Sottil per i padroni di casa e da Moncini per i sanniti. In virtù di questo risultato il Napoli, incontrerà proprio la formazione gigliata di Dusan Vlahovic, nel prossimo turno, ossia agli ottavi di finale della competizione nazionale che dovrebbe giocarsi tra il 12 e il 19 di gennaio 2022, allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. In caso di successo sui viola, gli azzurri dovranno sfidare la vincente del match tra Atalanta e Venezia, nei quarti. Partita che si disputerebbe, qualora i bergamaschi eliminassero i lagunari, in trasferta.