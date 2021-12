Ultim’ora: Lorenzo Insigne positivo al covid, l’annuncio alla Radio ufficiale del Napoli

Attraverso un comunicato della SSCN, ufficializzato dalla Radio del club azzurro, è giunta notizia che dopo un tampone rapido, il capitano Lorenzo Insigne è risultato positivo al Covid. Ora si attende, per questo pomeriggio, il responso di un nuovo tampone, stavolta, molecolare per fare chiarezza sulla situazione. Il giocatore ha saltato gli allenamenti a causa di leggeri sintomi influenzali. Ovviamente piove ancora sul bagnato, in caso di conferma della positività del calciatore napoletano, altri problemi sorgeranno in seno alla società ed all’allenatore.