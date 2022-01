IL PUNTO SULLA A, prima di ritorno orfana di ben quattro gare

E’ ripartito il campionato di serie A , dopo la sosta natalizia; tuttavia la prima di ritorno manca di ben quattro gare non disputate a causa del divieto imposto dalle Asl locali di non giocare per i tanti contagiati in squadra. Quindi si è giocato soltanto sui sei campi che hanno registrato i seguenti risultati:

Sampdoria – Cagliari 1-2

Spezia – Verona 1-2

Lazio – Empoli 3-3

Milan – Roma 3-1

Sassuolo – Genoa 1-1

Juventus – Napoli 1-1

Alla luce di queste partite il Milan si è portato ad un punto dall’Inter che però non è scesa in campo, mentre il Napoli, pur in formazione molto rimaneggiata è riuscita ad imporre il pari ai bianconeri, allo Stadium e per poco non vinceva, dimostrando personalità e carattere. Pertanto la Juve non accorcia le distanze dalla zona Champions. In coda tre punti d’oro per il Cagliari a Marassi sponda blucerchiata e buon pari del Genoa al Mapei Stadium contro i neroverdi emiliani. Pass falso casalingo invece per l’altra squadra ligure che è caduta sotto i colpi degli scaligeri, restando impelagata nella lotta per la salvezza.