Napoli: Spalletti porterà Osimhen in panchina, domani, a Bologna

Buone notizie dall’infermeria azzurra per quanto riguarda le condizioni di Victor Osimhen, calciatore bersagliato già troppe volte dalla sfortuna che lo ha costretto a duri e lunghi infortuni ed anche al contagio del covid in ben due occasioni. Il forte attaccante nigeriano, la cui assenza nel reparto avanzato azzurro, si è fatta sentire e come, ha vissuto giorni drammatici, al punto che si nutrivano diversi dubbi sul suo recupero. Ma, per fortuna, Victor è sulla buona strada per tornare quello di prima. Si è già aggregato al gruppo, facendo pure dei buoni allenamenti, il che ha convinto lo staff medico a dare l’ok per la convocazione nella gara del Dall’Ara. Quindi Spalletti ha deciso di portarlo in panchina, domani a Bologna, per fargli sentire di nuovo l’adrenalina della partita. Non è detto, inoltre, che non possa giocare uno scampolo di partita, magari negli ultimi minuti.