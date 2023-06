LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Osimhen e Simeone famelici, bravi tutti

MERET 6: praticamente impegnato solo nel minuto di recupero, parata senza problemi. DI LORENZO 6,5: solita qualità nella spinta ed efficacia in fase di non possesso. RRAHMANI 6: partita facile per lui, Quagliarella e Gabbiadini gli fanno il solletico. OSTIGARD 6: buon giro palla e gara difensiva senza affanni per lui. MARIO RUI 6: recupera dall’infortunio e mette sul terreno verde il solito impegno, ma senza strafare. ANGUISSA 6: trotterella senza affondare, si fa male ed è costretto ad uscire. LOBOTKA 6: tiki taka e solita visione di gioco perimetrale. ZIELINSKI 6: giochiccia con sufficienza e senza incidere. Esce infastidito per la sostituzione con Gaetano. ELMAS 6: lo abbiamo visto giocare meglio in altre gare, ma oggi era festa per tutti… OSIMHEN 6,5: realizza con freddezza il calcio di rigore che lui stesso si procura. Oggi più bravo in fase di assist che di conclusione a rete. KVARATSKHELIA 6: la sensazione è che gli avversari abbiano capito il suo modo di giocare raddoppiandolo sistematicamente. Toccherà al nuovo allenatore suggerirgli altri temi tattici per continuare a fargli esprimere al meglio il proprio talento. GAETANO 6: in pochi istanti sfiora il gol, poi viene bloccato da un infortunio alla caviglia. RASPADORI 6: entra bello carico, va più volte al tiro da fuori sfiorando il gol. SIMEONE 7: ha una media realizzativa rispetto ai minuti giocati impressionante. 9 gol per lui in campionato e gran gol anche oggi. BERESZYŃSKI e DEMME S. V. passerella anche per loro…

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu