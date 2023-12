LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Prestazione vergognosa per tutti.

Gollini 5.5 – Buona personalità e precisione in impostazione. Incolpevole sui gol, ma sempre 4 ne prende.

Zanoli 4.5 – Inconsistente in fase di spinta, insicuro in quella difensiva.

Ostigard 5.5 – Concreto, cattivo…almeno questo.

Natan 5 – Qualche incertezza, nonostante la morbidezza degli avversari.

Mario Rui 6 – Personalità e qualità, grazie alla quale sfiora il gol su punizione.

(Di Lorenzo 3.5 – Regala il raddoppio al Frosinone con un retropassaggio deleterio e offre pure il rigore della vergogna. Babbo Natale.)

Cajuste 5 – Primo tempo di buona presenza nel vivo dell’azione, ripresa più contratta, tra falli e minore lucidità.

Demme 5.5 – Attento in chiusura, scolastico nel giro palla.

(Lobotka 5.5 – Come Demme, ma con qualche giravolta in più.)

Gaetano 5 – Primo tempo timido, ripresa più intraprendente, ma senza fanfare.

Lindstrom 4.5 – Totalmente avulso dagli schemi della squadra.

(Politano s.v.)

Simeone 5.5 – Trova la rete, annullata per colpe non sue, e si propone sempre con lucida intraprendenza.

(Osimhen 4.5 – Ingresso senza benefici)

Raspadori 4.5 – L’attitudine è sempre quella di chi si impegna a dare il massimo in ogni giocata, ma sulla sinistra è un pesce fuor d’acqua.

(Kvara 4.5 – Come Osimhen, non apporta alcun beneficio alla squadra, anzi.)

Mazzarri 4 – La simpatia non può preservarlo da critiche dopo una figuraccia del genere. Che vergogna!