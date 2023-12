LA PARTITA – Coppa Italia, NAPOLI-FROSINONE 0-4, azzurri senza vergogna

Il Frosinone vince al Maradona e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. Il Napoli si ferma alla prima, al debutto agli ottavi con una sconfitta pesante nel punteggio quanto nella delusione. Per un’ora si gioca in maniera combattuta e anche piacevole. Il Napoli ha le migliori occasioni per passare. In sequenza: palla preziosa per Lindstrom lanciato in area e respinta da Cerofolini, palo di Raspadori, palo di Mario Rui su punizione. Nel mezzo anche un gol di Simeone che entra in porta col pallone, ma l’azione era partita con uno stop di braccio di Lindstrom. Poi la mezzora finale con il Frosinone che viaggia verso la serata di gloria. Barrenechea di testa su calcio d’angolo la mette all’incrocio opposto. Caso si invola su un pallone vagante e piazza nell’angolo. Al 90esimo il rigore di Cheddira e all’ultimo secondo di recupero la penetrazione solitaria di Harroui. Un esito che non lascia attenuanti. Il Frosinone vola ai quarti di finale di Coppa Italia. Il Napoli ricomincia in campionato sabato all’Olimpico per la sfida contro la Roma che annuncia il Natale.Il gol di Simeone annullato per precedente fallo di mano di Lindstrom

Vincenzo Letizia

