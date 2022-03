Napoli – De Laurentiis pronto a riscattare Anguissa, dal Fulham, a fine stagione

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis appare intenzionato a riscattare il camerunense Frank Zambo Anguissa dal Fulham, società da cui lo prese in prestito per 400mila euro , con riscatto fissato a 15 milioni. Dunque, il forte centrocampista azzurro giocherà nella squadra partenopea anche nella stagione 2022/23. D’altronde il giocatore africano intende proseguire la sua avventura all’ombra del Vesuvio con sommo piacere. Anguissa rappresenta per Luciano Spalletti, un calciatore essenziale nel suo scacchiere, malgrado qualche infortunio di troppo. Come si evince dalle sue prestazioni, il camerunense non ha mai fallito una gara, tenendo sempre standard molto elevati, grazie alla sua fisicità ed al suo savoir faire nella zona centrale del campo. La cifra pretesa dal club britannico, per il riscatto, costituisce un ottimo affare, poiché si tratta di un centrocampista giovane di soli 26 anni, che può crescere tanto, indossando la prestigiosa casacca del Napoli. Finora ha disputato 22 partite, 17 in campionato e cinque in Europa League”. L’allenatore toscano crede moltissimo in lui ed è certo che, in questo finale di stagione, darà un grande contributo alla squadra impegnata in una lotta a tre per vincere qualcosa di straordinario.