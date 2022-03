IL FISCHIETTO – NAPOLI vs UDINESE sarà diretta da Fourneau della sezione arbitrale di Roma, al Var Nasca

A dirigere l’anticipo di sabato pomeriggio Napoli-Udinese, valido per la 30esima giornata di Serie A., è stato designato il signor Fourneau della sezione arbitrale di Roma

Assistenti: Baccini-Cecconi. IV Uomo: Cosso. VAR: Nasca-Vivenzi

Per la cronaca, il fischietto della capitale non ha mai arbitrato gli azzurri in massima serie, infatti l’unico precedente si riferisce agli ottavi di finale di Coppa Italia, edizione 20/821, in

Napoli-Spezia 4-2 del 28 gennaio 2021