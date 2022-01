Napoli, Koulibaly annuncia sui social: “Sono guarito dal Covid-19”, vicino il suo rientro a Napoli

Un’altra buona novella per Spalletti, dopo quella del rientro nel gruppo di Osimhen: il difensore azzurro Kalidou Koulibaly, impegnato, in questo momento, in Coppa d’Africa con il suo Senegal, ha annunciato, attraverso i social, di essersi negativizzato al Covid-19 e quindi di essere guarito. Dunque anche il fortissimo calciatore senegalese, la cui assenza si è fatta sentire molto in questo periodo, sarà presto a Napoli per riprendersi il posto di comandante della retroguardia azzurra. Tuttavia è giusto rimarcare che Juan Jesus e Rrahmani si sono comportati benissimo finora. A poco a poco, il gruppo di Spalletti si sta ricompattando, per cui è lecito credere che il Napoli, con la formazione al completo, potrà, ancora dire la sua, nelle zone alte della classifica. Ma questo pomeriggio a Bologna serve, a tutti i costi la vittoria, perché la Juve avanza vertiginosamente e rappresenta un’avversaria temibilissima per la zona Champions, reale obiettivo del club di De Laurentiis. Del resto l’Atalanta ha una partita in meno e se la vincesse supererebbe i partenopei, quindi, Mertens e soci non possono sbagliare al Dall’Ara.