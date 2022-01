IL PUNTO SULLA A, 22esimo turno, la capolista bloccata dall’Atalanta sullo 0 a 0

La ventiduesima giornata di serie A, alla quale mancano gli ultimi tre posticipi di quest’oggi, quali Bologna-Napoli, Milan-Spezia e Fiorentina-Genoa, è stata caratterizzata dal pari a reti bianche, al vertice della classifica, tra l’Atalanta e la capolista Inter che ha così interrotto la striscia di otto successi di fila. Questa sera il Milan, vincendo contro i liguri, scavalcherebbe i cugini nerazzurri, che, però, hanno una gara da recuperare. Gli altri risultati della domenica hanno visto il successo esterno del Verona, per 4 a 2 , contro il Sassuolo, la vittoria della Roma sul Cagliari, all’Olimpico per 1 a 0 ed infine il pari tra Venezia e Empoli per 1 a 1.