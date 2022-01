Calciomercato – Lorenzo Insigne e Mimmo Criscito, una casetta in Canada in quel di Toronto

Due noti calciatori napoletani stanno per trasferirsi all’estero, oltreoceano, a fine stagione. Si tratta di Lorenzo Insigne e Mimmo Criscito che, parafrasando una vecchia canzone troveranno una casetta in Canada. Dunque il capitano del Napoli e quello del Genoa, a luglio, in buona compagnia viaggeranno verso Toronto, club che li ha corteggiati per settimane per giocare nella MLS, campionato statunitense a cui partecipa anche il club di Manning. Un torneo nettamente al di sotto di quello italiano ma il richiamo dei soldi costituisce un fattore determinante nella scelta dei due calciatori, figli di Napoli. Il talento di Frattamaggiore, fino al termine della stagione darà il massimo per portare il suo Napoli verso traguardi molto ambiziosi per poi congedarsi senza rancore e partire per questa nuova avventura. Il forte difensore del Genoa, invece, proverà a fare una vera e propria impresa, regalando ai rossoblù l agognata salvezza, agli ordini del nuovo tecnico con Blessin e poi saluterà, forse con qualche lacrima, il club del Grifone, a cui è legato da tantissimi anni.