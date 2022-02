SSCN – Partita stamattina la vendita dei biglietti per il big match contro l’Inter

E’ partita questa mattina, alle 10, la vendita dei tagliandi per la supersfida Napoli vs Inter, che si disputerà sabato 12febbraio, alle ore 18.00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, valida per il venticinquesimo turno di campionato. De Laurentiis ha voluto premiare i tifosi napoletani praticando la politica dei prezzi contenuti, questi i costi per ciascun settore:

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 55,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 10,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 40,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Curve anello superiore € 20,00

Curve anello inferiore € 15,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Fino a domenica, però, potranno acquistare i tagliandi soltanto i possessori di voucher, i quali, per usufruire della priorità nell’acquisto, dovranno recarsi presso i punti vendita abilitati, o collegarsi al seguente link

https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215

Da lunedì, invece, avrà inizio la vendita libera; ciascun tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e comprare il biglietto online. Si potranno acquistare, al massimo 4 tagliandi. Una volta completata la procedura d’acquisto, l’acquirente riceverà, via mail, il titolo d’ingresso in formato digitale (pdf), che dovrà essere stampato ed esibito all’entrata dello stadio. Oppure in alternativa basterà portarsi in uno dei punti vendita di Napoli e provincia per provvedere di procurarsi il tagliando.