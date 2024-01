CALCIOMERCATO NAPOLI, siamo ai dettagli per l’acquisto di Samardzic, si insiste per Dragusin

Il Napoli continua a lavorare per due colpi molto importanti da inserire in rosa nella sessione invernale di calciomercato: Lazar Samardzic, centrocampista offensivo classe 2002 dell’Udinese, è sempre molto vicino, rimangono soltanto da risolvere gli ultimi dettagli tra le parti per arrivare alla chiusura definitiva degli accordi. Ma ci sono evoluzioni importanti per quanto riguarda Radu Dragusin, difensore classe 2002 del Genoa. Il Napoli nelle ultime ore sta spingendo per provare a superare il Tottenham nella corsa a Dragusin. Il club azzurro aveva già presentato un’offerta mettendo sul tavolo 20 milioni più il cartellino di Ostigard, ma gli inglesi sembravano avere più possibilità per soddisfare le richieste del Genoa. Il Tottenham, infatti, ha da giorni l’accordo sui termini contrattuali con il giocatore, ma la chiave per chiudere la trattativa è accontentare il Genoa: i rossoblù chiedono 35 milioni di euro, con l’obiettivo di chiudere intorno ai 30. Gli scenari potrebbero cambiare: il Napoli insiste e prova il sorpasso per il difensore romeno. Fonte Sky

Vincenzo Letizia

