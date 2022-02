Napoli, Ounas torna disponibile: negativi i controlli post Covid

Il Napoli tira una sospiro di sollievo dopo i controlli post Covid effettuati su Adam Ounas. Durante il ritiro con la nazionale algerina, al giocatore erano stati riscontrati problemi cardiaci, fortunatamente scongiurati dalle nuove visite effettuate dallo staff tecnico partenopeo. Il club azzurro, infatti, riporta l'”esito negativo” dei controlli sostenuti dal trequartista: dunque il giocatore tornerà presto a disposizione di Luciano Spalletti. Magari proprio per la sfida in casa del Venezia prevista alla ripresa del campionato. Il tecnico toscano è a lavoro al centro di allenamento per preprare la gara in programma domenica, ma nella seduta del giovedì, fatta di partitelle a tema e focus tattico, ha dovuto fare a meno di Tuanzebe, bloccato in infermeria a causa della lombalgia. Dopo la conclusione dell’allenamento mattutino, Spalletti ha dato appuntamento ai suoi per venerdì, quando tornerà a lavorare in ottica Venezia.

Tuttosport.it