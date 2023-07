Garcia: “Mi è piaciuto l’atteggiamento. Oggi è stato importante non subire infortuni”

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la prima partita alla guida della squadra campione d’Italia. Gli azzurri hanno battuto oggi per 6-1 la Anaune Val di Non in amichevole. Il tecnico si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi calciatori: “Era la prima partita, i miei ragazzi sono stati seri. Hanno giocato con tanta stanchezza perché abbiamo lavorato molto ed era per questo che non era previsto di giocare più di 45 minuti”.

Garcia, ex allenatore dell’Al Nassr, ha poi proseguito: “Mi è piaciuto l’atteggiamento di tutti, con quegli esperti che hanno gestito anche i più giovani. C’era qualità e soprattutto non abbiamo avuto infortunati. Segnare gol è sempre importante, nel primo tempo mi sembra che abbiamo preso tre pali… Politano ha comunque segnato il primo gol della mia prima avventura al Napoli”.

