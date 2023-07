Vicenda Osimhen – La trattativa con il procuratore va avanti ma c’è l’intoppo clausola

La vicenda Osimhen riguardante il rinnovo e il prolungamento del contratto, in questo periodo, tiene banco e influisce tantissimo sulle manovre di mercato della società; finora le parti, cioè Calenda, manager del giocatore e De Laurentiis non hanno raggiunto un’intesa, pur se l’attaccante nigeriano ha manifestato la volontà di non partire. Malgrado lo sforzo economico fatto dall’imprenditore cinematografico che ha proposto un ingaggio di ben 7 mln di euro, cifra mai raggiunta prima d’ora dal club azzurro, Roberto Calenda non ha accettato l’offerta perché ritenuta non adeguata, vista la quotazione del cartellino, stimata 200 milioni . Tuttavia l’intoppo principale sul rinnovo è la clausola rescissoria da inserire nel nuovo contratto. Osimhen ed il suo procuratore vorrebbero che non fosse al di sopra dei 100 milioni di euro mentre De Laurentiis si manterrebbe sui 140 milioni. Se non andasse in porto questa estenuante trattiva, il re del gol del campionato italiano, potrebbe restare a Napoli, senza rinnovare ed attendere il 2025 per svincolarsi a parametro zero, oppure aspettare l’anno prossimo per essere venduto ad un prezzo molto più basso, a causa della vicinanza della scadenza contrattuale. Insomma, il nigeriano comanda il gioco, questo è certo. Non resta che stare alla finestra per scoprire come si evolverà la vicenda.