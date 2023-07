Tra i giovani che hanno giocato ieri ha brillato il 2002 Coli Saco, cresciuto nel vivaio del Milan

La prima uscita stagionale del nuovo Napoli ha visto scendere in campo, nell’amichevole contro l’Aunane, vinta per 6 a 1, tanti giovanissimi. Ma a brillare, secondo il pubblico presente sugli spalti dello stadio di Carciato, è stato il classe 2002, Coli Saco, attorniato da tanti coetanei, in particolare nella ripresa. Il centrocampista azzurro, di ritorno dal prestito alla Pro Vercelli ha indossato la maglia numero 26. Coli Saco possiede un fisico potente e una buona tecnica di base, peraltro è stato l’autore della quarta rete del Napoli con un bellissimo tiro di sinistro a giro. I sostenitori partenopei hanno apprezzato molto le sue giocate tanto che sui sui social hanno postato alcuni messaggi incoraggianti nei confronti del ventenne centrocampista cresciuto nel vivaio del Milan. Ovviamente, pur dotato di grandi qualità, ha bisogno di crescere facendo esperienza in qualche squadra di C o di B, per poi tornare alla casa madre tra un paio d’anni.