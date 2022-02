NAPOLI – Il campione d’Africa Koulibaly, questa mattina, a Castel Volturno per tornare a disposizione di Spalletti

Dopo la conquista della Coppa d’Africa con la sua nazionale il comandante della difesa azzurra, Koulibaly, col morale al settimo cielo, questa mattina sarà al centro sportivo di Castel Volturno per tornare a disposizione del tecnico Spalletti. Dunque si allenerà col gruppo in vista della fondamentale partita con i campioni d’Italia in carica dell’Inter, di sabato alle 18 al Maradona. Prima di essere convocato il calciatore senegalese sarà sottoposto molto attentamente a dei controlli. dallo staff medico per verificarne l’idoneità a giocare l’imminente big match. “Koulibaly viene dai festeggiamenti nella capitale del Senegal, per cui sono inevitabili delle valutazioni sulle sue condizioni fisiche. Nel caso in cui il gigante della difesa partenopea dovesse fornire delle ampie garanzie, ovviamente, tornerebbe al suo posto al centro della difesa in coppia con Rrahmani e l’escluso, a malincuore, sarà Juan Jesus a cui va un grande plauso per essersi reso protagonista inaspettato di prove molto convincenti al punto di non far rimpiangere più di tanto l’assenza di KK.