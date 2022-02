LA PARTITTISSIMA – Napoli – Inter trasmessa in quasi tutto il mondo

Per la partitissima di questo tardo pomeriggio Napoli – Inter, al Maradona, valida per il 25esimo turno di serie A, sarà trasmessa in quasi tutto il mondo, quindi milioni e milioni di telespettatori, attraverso le varie emittenti locali, assisteranno a questo straordinario evento calcistico; si tratta di un avvenimento che nessun calciofilo di questa terra vorrebbe perdersi. Le nazioni europee più famose saranno collegate in diretta: dalla Spagna alla Germania, passando per la Russia e non solo. Mentre, Oltreoceano, la supersfida tra azzurri e nerazzurri andrà in diretta negli Stati Uniti, in Argentina, in Colombia, in Messico e Paraguay, tanto per citare qualche paese collegato con Napoli, stadio Maradona di Fuorigrotta. In Asia, invece, la partita sarà visibile in Giappone e in Cina, in Nepal e Sri Lanka. Infine nel continente africano i paesi collegati saranno il Camerun, la Nigeria e Capo Verde. Pertanto su Napoli e Inter saranno puntati gli occhi dell’intero globo terrestre.