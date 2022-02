Posticipo serie A del lunedì – Fiorentina corsara a La Spezia, padroni di casa battuti per 1 a 2

Nell’ultimo posticipo della venticinquesima giornata di serie A, disputato ieri sera al Picco di La Spezia, la Fiorentina ha battuto i padroni di casa per 2 a 1 , grazie alla rete, nel finale di Amrabat. Le prime due marcature erano state realizzate da Piatek per il vantaggio viola e quindi da Agudelo per il momentaneo pareggio degli spezzini. Con questo risultato la formazione di Italiano si piazza all’ottavo posto ad una sola lunghezza dalla Roma, mentre lo Spezia resta quattordicesimo con due punti di vantaggio sull’Udinese che ha perso i tre punti guadagnati a tavolino, attribuiti, in prima istanza, dal giudice sportivo, nella partita contro la Salernitana, per assenza della squadra, causa covid. I Granata riottengono, così, il punticino di penalizzazione in classifica e salgono a quota 13.