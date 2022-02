Benevento, Caserta sulla sconfitta contro l’Ascoli: “Assumiamoci le nostre responsabilità”

Una sconfitta che brucia, ecco quanto ha affermato il tecnico del Benevento dopo il secco 2-0 subito contro l’Ascoli:

“Quando si perde in questo modo bisogna restare in silenzio e assumersi le proprie responsabilità. Sicuramente non è stata una grande partita e abbiamo fatto più di un passo indietro rispetto alla gara di Lecce. Il Presidente vuole vedere una squadra che lotta e che spinge. Oggi non l’abbiamo fatto. L’argomento Lapadula non era quello da dover affrontare. Ho comunicato l’intenzione del calciatore e non capisco tutto questo accanimento contro la squadra e l’allenatore.

Nel calcio contano i risultati e l’unione soprattutto nei momenti difficili. Il nostro mestiere è questo: dobbiamo essere pronti a tutto. Oggi non mi aspettavo certamente gli applausi. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e ripartire. Ogni gara è difficile e bisogna guardare a quello che facciamo noi. Il nostro problema in questo momento è nella fase di finalizzazione “.