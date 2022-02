CHAMPIONS LEAGUE – L’Inter sconfitta in casa, 0 -2 dal Liverpool, nerazzurri a rischio eliminazione

E’ andata malissimo per l’Inter la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, infatti , ieri, a San Siro gli inglesi del Liverpool si sono imposti per 2 a 0, grazie alle reti, giunte nella seconda parte della gara, di Firmino e dell’ex Fiorentina e Roma Salah. Si fa, dunque, durissima per la squadra di Inzaghi, che, nel match di ritorno, a Liverpool dell’otto marzo, dovrebbe compiere un’autentica ma poco probabile impresa. A questo punto, per Dzeko e compagni il rischio eliminazione dalla massima competizione continentale è molto forte. Nell’altro match, giocato ieri, pareggio per 1 a 1 tra Salisburgo e Bayern Monaco. Quest’oggi scendono in campo per l’Europa League, Napoli, Atalanta e Lazio, rispettivamente a Barcellona, a Bergamo, contro l’Olympiakos e ad Oporto, contro il Porto.