Europa League – Spalletti in conferenza stampa: ” A Barcellona senza alcun timore reverenziale, noi siamo il Napoli “

L’allenatore del Napoli Spalletti, ieri, assieme a Fabian Ruiz, ha concesso la consueta conferenza stampa della vigilia, relativamente alla gara di andata dei play off di Europa League dei suoi ragazzi contro il Barcellona al Camp Nou. Qui di seguito le dichiarazioni del mister:

“Contro il Barcellona scenderemo in campo senza paura per fare il nostro calcio, come sempre. Naturalmente non sarà facile vincere al Camp Nou, in queste partite occorrono tanti elementi, non un solo fattore, per primo, dovremo stare calmi, scegliere i momenti giusti della partita, puntare sulla qualità, saper soffrire e trovare i punti deboli degli avversari. Non si può puntare su un solo aspetto quando si gioca contro una squadra del blasone del Barcellona. Noi siamo il Napoli e abbiamo l’obbligo di offrire un buon calcio, così come si aspettano i nostri sostenitori. Per me e per i miei ragazzi non c’è differenza tra le varie competizioni, giochiamo sempre per dare il massimo in ogni gara, per cercare la vittoria. Domani, sugli spalti, saranno presenti migliaia di tifosi azzurri e non possiamo deluderli. Come ho già detto, non sarà un match semplice, dobbiamo avere un grande equilibrio e attaccare bene la linea difensiva per fare gol. Useremo le nostre armi facendo il calcio che conosciamo. Poi ovviamente la gara va letta e possono starci anche dei momenti nei quali saremo costretti a difendere di più e magari sfruttare le ripartenze e gli spazi che ci saranno lasciati dai giocatori in maglia blaugrana. Il Napoli ha una rosa forte e competitiva, giochiamo sempre da squadra e non sulle individualità di un singolo calciatore. Osimhen sarà in campo dal primo minuto se non accuserà più noie muscolari ma questo si deciderà solo qualche ora prima del match.”

Dunque queste le affermazioni di Luciano Spalletti a 24 ore dalla sfida del Camp Nou, dove il suo Napoli cercherà attraverso il gioco, di portare a casa un risultato positivo.