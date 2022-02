LE INTERVISTE – Napoli, Mertens: “Non è che senza Messi non sia più il Barça, ma troppi errori. Niente alibi”

Dries Mertens, attaccante del Napoli, dopo la sconfitta contro il Barcellona e l’eliminazione dall’Europa League è intervenuto al microfono di Dazn: “Sono tutte partite difficili in Europa, devi sempre farti provare pronto. Oggi abbiamo giocato col Barcellona, che è sempre una squadra che ha calciatori da 70-80 milioni di euro. Non è che senza Messi non è più il Barcellona. E’ un peccato perché potevamo fare meglio, ma ora dobbiamo rialzare la testa”.

Cosa vi rimproverate?

“Ci sono stati troppi errori. Ma gli errori li compi perché gli avversari pressano bene e stanno bene in campo. Dobbiamo rivedere tutte queste cose”.

Sentite un po’ la stanchezza?

“Ci sono tante partite, ma non possono essere alibi. Dobbiamo fare meglio, possiamo fare meglio”.

