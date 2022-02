Anticipi del sabato di serie A, 27esima giornata – La Juventus passa ad Empoli

Per la 27esima giornata di serie A, si sono disputati, ieri, tre anticipi che hanno dato questi risultati: il ritorno al successo della Juventus che ha espugnato il Castellani, battendo, con qualche sofferenza, l‘Empoli per 3 a 2, con doppietta della macchina da gol Vlahovic, l’ennesimo pareggio della Salernitana nuova gestione, 1-1 all’Arechi contro il Bologna ed infine la vittoria del Sassuolo, sulla Fiorentina, per 2 a 1. La domenica calcistica odierna prevede altre sei gare tra cui il big match serale dell’Olimpico Lazio – Napoli, che rappresenta una nuova opportunità, per gli uomini di Spalletti di tornare in cima alla classifica, appaiandosi al Milan, in caso di vittoria contro l’ex Sarri. La prima partita della giornata sarà Torino – Cagliari, all’ora di pranzo. Domani il turno si chiuderà con il Monday night tra Atalanta e Sampdoria.