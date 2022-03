Champions League – Inter fuori dall’Europa, non basta il gol di Lautaro dopo lo 0 – 2 dell’andata

Nella gara di ritorno degli ottavi di finale della massima competizione continentale per club, l‘Inter, ieri sera, all‘Anfield Road, ha battuto il Liverpool con una rete di Lautaro Martinez, tuttavia si è trattato di una vittoria di Pirro, in quanto la squadra di Simone Inzaghi, a San Siro, all‘andata fu sconfitta per 2 a 0, risultato che apre le porte dei quarti di finale agli inglesi. Nell’altro match, schiacciante successo del Bayern Monaco per 7 a 1 sugli austriaci del Salisburgo. Per il momento, in Champions resta in corsa la Juve che dovrà giocare il ritorno, a Torino, contro il Villarreal, il prossimo 16 marzo e quindi l’Atalanta e la Roma, rispettivamente impegnate negli ottavi di Europa e Conference League. I bergamaschi scenderanno in campo domani contro il Leverkusen, mentre i giallorossi affronteranno giovedì 17 marzo gli svizzeri del Vitesse, per le gare di andata.