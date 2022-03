Napoli – Per la prossima stagione si prospettano tanti addii e molte incognite sugli arrivi ma sarà una squadra rivoluzionata

Dalle ultime voci che trapelano da Castel Volturno, il Napoli della prossima stagione sarà rivoluzionato, rispetto ad oggi. Infatti all’orizzonte si prospettano diversi addii e tante incognite sugli arrivi. Dopo il capitano, altri calciatori prenderanno una nuova strada. In scadenza si trovano Ospina, Ghoulam, Mertens, ai quali, pare che De Laurentiis non voglia rinnovare il contratto. Molto probabile anche la partenza di Fabian Ruiz, appetito da club spagnoli, pio anche l’italo-tedesco Diego Demme è in odore di lasciare Napoli. Lozano, infine, che ha richieste non è incedibile ed il patron azzurro, se arrivasse un‘offerta adeguata, lo lascerebbe andar via. Per ora appaiono sicure le conferme di Juan Jesus e Osimhen, su cui ripatirà il nuovo progetto futuro. Anche l’ultimo arrivato Tuanzebe non resterà e sarà rispedito alla casa madre. Molti dubbi, come dicevamo in precedenza, invece sui nuovi giocatori che approderanno alla corte di Spalletti, il quale resterà al timone della squadra, nonostante tutto. Intanto Cristiano Giuntoli è già al lavoro alla ricerca del sostituto di Lorenzo Insigne, molti i nomi fatti finora ma non vi è alcuna certezza sull’erede del fantasista di Frattamaggiore con le valigie pronte per andare in Canada.