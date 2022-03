Anticipi 29esima giornata di serie A – Il Milan vince ancora e prende il largo

Si sono disputati ieri, quattro anticipi di serie A, valevoli per la 29esima giornata. Successi per Spezia, Juventus e Milan, mentre la Salernitana ha conquistato l’ennesimo pareggio della nuova gestione. Questi nel dettaglio i risultati:

Spezia – Cagliari 2-0

Salernitana – Sassuolo 2-2

Sampdoria – Juventus 1-3

Milan – Empoli 1-0

Grazie alla vittoria contro i toscani, i rossoneri di Pioli prendono il largo e portano a cinque i punti di vantaggio sull’Inter e a sei sul Napoli, che tuttavia devono ancora disputare le loro rispettive gare contro Tornino e Verona in trasferta. In coda il Cagliari, dopo un buon momento, è tornato a sprofondare e a mettere in pericolo la salvezza, mentre la Salernitana non riesce più a vincere, solo pari dall’arrivo del nuovo presidente. Oggi la domenica calcistica si apre con il lunch match Fiorentina vs Bologna, il cosiddetto derby dell’Appennino, per concludersi con Torino – Inter, posticipo serale. Nel pomeriggio spicca la gara Verona – Napoli, con gli azzurri che cercano il riscatto. Il 29esimo turno avrà il suo epilogo soltanto domani sera con la partita Lazio – Venezia.