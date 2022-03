Champions, la Juventus punta sul fattore Stadium: con il Villarreal «1» a 1,97, in quota anche la vittoria ai supplementari

ROMA – Atto secondo in Champions League tra Juventus e Villarreal, stavolta con la spinta dello Stadium a favore dei bianconeri. Davanti al loro pubblico Allegri e i suoi sono imbattuti da fine novembre, con un bilancio complessivo di otto vittorie e due pareggi: una base solida anche per i bookmaker, con l’«1» favorito a 1,97 su Planetwin365 e con il 48% di scommesse dalla sua parte. Dalla parte del Villarreal ci sono invece i due successi conquistati nelle ultime due trasferte di Champions, l’ultimo dei quali con l’Atalanta lo scorso dicembre. La strada per un ulteriore blitz si apre comunque in salita per il Sottomarino, vista la quota a 4,02 per il segno «2» (al 24% delle preferenze), mentre il pareggio che porterebbe ai supplementari si gioca a 3,40. In questo caso, però, il divario tra le due squadre si fa più evidente, con il successo juventino all’extra time a 9,50 e quello spagnolo a 17,00. Quasi alla pari, invece, l’eventuale confronto ai rigori, con la Juve a 10,00 ed Emery a 11,00. All’andata è stato il gol di Vlahovic ad aprire le marcature, dopo appena un minuto di gioco, e anche stavolta gli analisti non escludono un gol in apertura del match: la rete entro il 15′ è offerta a 3,08, con il serbo nuovamente primo marcatore a 4,65 (a 2,35, invece, il gol in qualsiasi momento dell’incontro). Alla ribalta torna pure Morata, decisivo nelle ultime vittoria bianconere, e la cui rete stavolta vale 2,35 su planetwin; dall’altra parte del campo occhi ancora puntati su Parejo, autore dell’1-1 di due settimane fa e a segno nel successo di domenica scorsa in campionato, contro il Celta. Il centrocampista ancora in gol pagherebbe 7,50, anche se in quota il più pericoloso rimane l’olandese Danjuma a 3,25.