TicketOne, responsabile area sport: “Napoli-Udinese, tutto esaurito tranne settore inferiore Curva A. Ci aspettiamo sold-out per le partite finali”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Amedeo Bardelli, Responsabile Area Sport di TicketOne.

“Sorriso radioso? Sono felice che le cose stiano andando come nelle previsioni, in passato auspicavo determinati successi di pubblico, chiaramente adesso ne sono contento. Così come anche per i risultati sportivi. Napoli-Udinese? Tutta la Curva B è esaurita, resta qualcosa nel settore inferiore della Curva A. Il resto è tutto esaurito. Ma questo è nelle aspettative: il pubblico di Napoli – anche per una politica di prezzi della proprietà – sta rispondendo ai successi della squadra.

Ciò che abbiamo passato è indimenticabile negli ultimi 2 anni. Speriamo che questi risultati proseguano perché il finale di campionato è importante come non si vedeva da anni, una sfida a 3 se non a 4. Juventus? Ci sono 2 strade: o viene liberata concentrandosi sul campionato, oppure si va un po’ a sfasciare tutto. Questo dipende dalla testa dei giocatori. Da Napoli-Fiorentina di nuovo Maradona pieno al 100%? Io avevo previsto di avere il sold-out per tutte le partite fino alla fine e questo si sta verificando. Dall’1 aprile si riaprono gli stadi al 100%, quindi rivedremo non più quei buchi all’interno dello stadio ma un tappeto di gente. Il Maradona sarà veramente il Maradona di un po’ di anni fa”.