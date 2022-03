LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Osimhen straripante, Anguissa e Lobotka muscoli e cervello

OSPINA 7 : decisivo in almeno due occasioni, in particolare nel primo tempo compie un autentico miracolo. DI LORENZO 5,5 : partita un po’ sottotono, sbaglia molti appoggi e cross. E nel primo tempo viene messo in gravi difficoltà da Delofeu. (78′ Zanoli 6 : molto bene il ragazzo, entra tonico e concentrato concorrendo in maniera decisiva a portare a casa il successo), Rrahmani 6 : ruvido, cattivo al punto giusto, annulla dal campo il temibile Beto. KOULIBALY 6 : alterna grandi interventi a ingenuità francamente evitabili come quella ad una manciata di minuti dalla fine che consente all’Udinese di rendersi pericolosa su calcio piazzato. MARIO RUI 6,5 : arrembante sull’out di sinistra, ci mette tutto quello che ha… FABIAN RUIZ 6 : un po’ svogliato il suo primo tempo, sfiora clamorosamente il gol che gli nega solo una paratissima di istinto di Silvestri. (46′ Mertens 6,5 : porta esperienza, qualità e personalità. Sfiora il gol con un tiro che termina di poco alto). LOBOTKA 7 : non sbaglia un pallone, professore del centrocampo incontrastato. Regia lucida e di qualità. ANGUISSA 7 : parte male, ma poi è l’artefice del ribaltone azzurro. Suona la carica, ci mette il fisico e la qualità che non è certamente disprezzabile. POLITANO 6,5 : in un primo tempo scialbo dei suoi compagni, è tra i pochi a rendersi pericoloso e ad alimentare le azioni più pericolose del Napoli. (70′ Zielinski S. V. si divora un gol fatto su magistrale assist di Osimhen a un minuto dalla fine del match), OSIMHEN 9 : straripante, determinato, letale in zona gol. Doppietta meravigliosa, e poteva farne almeno un altro. Peccato che mancherà contro l’Atalanta per un’ammortizzazione letteralmente inventata da un arbitro mediocre. INSIGNE 6 : primo tempo scialbo il suo, anche se va vicino al gol con il suo proverbiale tiro a giro. Nel secondo tempo è più lucido e carico, beneficiando anche dell’ingresso di Mertens col quale scambia meravigliosamente. (87′ Elmas S. V. : chiude ogni spazio sulla destra)

Vincenzo Letizia

