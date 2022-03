Napoli, Spelletti cerca il sostituto di Di Lorenzo infortunato per tre big match

Il Napoli dovrà fare a meno di Giovanni Di Lorenzo per la fase cruciale del campionato. Lo scontro contro Silvestri l’ha costretto a lasciare il ritiro della nazionale di Mancini ed il club partenopeo nel pomeriggio ha comunicato che gli esami svolti a Coverciano hanno evidenziato una “distorsione di secondo grado del ginocchio destro, ma sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti nei prossimi giorni”. Il Napoli proverà a fare ulteriore chiarezza probabilmente già nella giornata di domani, ma dovrebbe trattarsi di uno stop di circa un mese. In pratica fuori dai giochi per (almeno) Atalanta, Roma e Fiorentina.

Non ha mai saltato una partita

Un quarto d’ora saltato con la Salernitana, per preservarlo a risultato acquisito, e poi un cambio col Cagliari per un colpo alla testa. Per il resto Di Lorenzo non ha mai saltato una gara in campionato e nelle coppe, diventando uno dei giocatori più apprezzati proprio per la capacità di tenere alto il rendimento nonostante gli impegni ogni 3 giorni. A stopparlo, visti gli ultimi anni, poteva essere solo un infortunio.

Come sostituirlo?

L’utilizzo in maniera ininterrotta porta Spalletti a non avere le idee chiarissime sul sostituto. Malcuit in qualche circostanza non ha demeritato, ma agendo più che altro da esterno nei cambi modulo, ed è al rientro da un infortunio. Anche per questo con l’Udinese è subentrato il 2000 Zanoli, tanto promettente quanto inesperto. “Diventerà fortissimo”, le parole di Spalletti dopo la gara, ma probabilmente dovrà accelerare i tempi e dare risposte immediate.

Fonte: tuttomercatoweb.com