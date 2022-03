Calciomercato – Osimhen molto ambito dalla Premier League, De Laurentiis chiede 100 milioni di euro

Sebbene ancora lontana l’apertura del calciomercato estivo, già sono maturi i tempi per i primi contatti tra i vari club per l’acquisizione dei calciatori più interessanti, sia d’Europa che del mondo. Tra questi c è l’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen. Sulle sue tracce c’è il Manchester United che è una potenza economica non indifferente e qualora fosse disposto a sborsare i cento milioni di euro richiesti dal presidente, sicuramente, il giocatore andrebbe via, andando ad entrare nella lista delle super valenze del club partenopeo, come Lavezzi, Cavani, Higuain e Jorginho. In questo caso, con la partenza del centravanti ex Lille, il Napoli, per sostituirlo punterebbe su Scamacca del Sassuolo, appena ventitreenne ma con tanto talento, non per niente è già nel giro della nazionale azzurra. Pertanto il Napoli della prossima stagione potrebbe risultare completamente rivoluzionato, visti anche gli addii di Lorenzo Insigne, sicuro e quelli molto probabili del portiere colombiano David Ospina, Dries Mertens, Fabian, che appaiono indirizzati verso nuovi lidi.

Fonte .TuttoSport