SSCN – Koulibaly, prossimo capitano azzurro, sarà il leader del nuovo Napoli

Partito un capitano se ne fa un altro e la SSCN è pronta ad investire il fortissimo centrale difensivo senegalese Kalidou Koulibaly, come neo captano azzurro. Il calciatore vincitore della Coppa d’Africa con la sua nazionale, diventerà il vero leader della squadra che nascerà nella prossima stagione. Del resto è sempre stato uno dei giocatori più importanti dello spogliatoio partenopeo. De Laurentiis, malgrado la nuova politica economica che non prevede ingaggi superiori a tre milioni di euro farà un sforzo ed uno strappo alla regola per trattenere Koulibaly che sarebbe felice di rimanere a Napoli, città nella quale si è ambientato alla grande. Per la cronaca, il suo contratto con il club scadrà nel 2023, tuttavia, circolano insistentemente le voci su un prolungamento fino al 2026.