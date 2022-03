Var, si cambia: pronto un team di arbitri specializzati

«Proprio per questo nascerà una squadra di soli “varisti”…», ha detto Rocchi. Saranno in 10 destinati solo al monitor. L’Italia è pronta ad un nuovo salto avanti sul tema: saremo i primi a formare una squadra di specializzati Var. A luglio, via al corso che per la prossima stagione dovrà mettere a disposizione del designatore almeno dieci figure da utilizzare solamente al Var.