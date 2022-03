Napoli – Pronta la nuova politica societaria, tagli ai costi per 40 mln di euro

Dalla prossima stagione , la SSCN, come già ampiamente previsto, cambierà la politica gestionale delle spese, tra cui, ovviamente gli ingaggi dei giocatori. Con la partenza di Insigne e molto probabilmente anche di Mertens , Ospina e Ghoulam, ai quali, non sarà rinnovato il contratto in scadenza a giugno,, il Napoli risparmierà un bel pò di soldini. Si parla di ben quaranta milioni di euro. De Laurentiis, dunque, è pronto a rinnovare la filosofia economica aziendale al fine di non andare in rosso con il bilancio. Che Napoli sarà, allora quello del futuro? Una squadra sicuramente basata su calciatori non di grosso richiamo, bensì di talento e di prospettiva che potrebbero crescere all’ombra del Vesuvio per poi compiere, tra qualche anno, quel salto di qualità che farebbe lievitare di molto il costo del cartellino per un’eventuale vendita. Già tanti i nomi che circolano in questi giorni, il primo fra tutti è quello di Mathias Olivera, esterno mancino in forza al Getafe. Giuntoli da tempo ha bloccato il calciatore sudamericano di 25 anni, del quale si dice un gran bene, tanto è vero che sulle sue tracce si era fiondata anche la Juventus ma l’uruguaiano sarebbe ben felice la maglia azzurra. L’affare è stato intavolato con un prestito oneroso di un milione e obbligo di riscatto fissato a 11 milioni di euro. Inoltre il club spagnolo potrebbe incassare alti 3 milioni legati ai bonus.